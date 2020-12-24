В Лопатино экс-чиновница осуждена за мошенничество в отношении вдовы участника войны Общество

Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Бывшая сотрудница управления социальной защиты населения администрации Лопатинского района Пензенской области признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что не позднее декабря 2019 года эксперт управления социальной защиты населения администрации Лопатинского района решила совершить мошенничество в отношении вдовы участника Великой Отечественной войны 1927 года рождения, имеющей право на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что злоумышленница убедила престарелую женщину в необходимости срочного использования до конца 2019 года свидетельства на выплату, подготовила фиктивный договор о продаже ей своей квартиры в Лопатино без намерения реального отчуждения недвижимого имущества, а после его регистрации в управлении Росреестра по Пензенской области 26 декабря представила в Минтруд региона необходимый пакет документов.

«В результате на ее расчетный счет были перечислены денежные средства в размере 1 млн. 291 тыс. рублей, соответствующие сумме свидетельства потерпевшей на единовременную денежную выплату», — отметили в СУ СКР.

В управлении пояснили, что в январе 2020 года женщина заключила с вдовой участника Великой Отечественной войны еще один фиктивный договор купли-продажи, вновь став собственницей своей квартиры, при этом потерпевшей она передала лишь 1 млн. рублей, незаконно завладев деньгами в сумме 291 тыс. рублей.

«Приговором суда бывшей чиновнице назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе.