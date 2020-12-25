Объем средств дорожного фонда Пензенской области в 2020 году составил 8,7 млрд. рублей Общество

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Объем средств дорожного фонда Пензенской области составил в 2020 году 8,7 млрд. рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, подводя итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в ходе совещания, состоявшегося в правительстве области в пятницу, 25 декабря.

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«Все показатели, установленные национальным проектом, достигнуты, а некоторые объекты сданы досрочно», — сказал он.

Глава региона добавил, что в Пензенской области в дорожной отрасли работает 33 организации, в которых трудятся свыше 2,5 тыс. человек.

«Вашими силами в 2020 году приведено в нормативное состояние порядка 700 км дорог общего пользования регионального и муниципального значения», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.