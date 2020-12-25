В Пензе у здания МЧС на постамент водрузили пожарный автомобиль Общество

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Пожарный автомобиль «ГАЗ-51» водружен на постамент перед зданием главного управления МЧС России по Пензенской области в преддверии 30-летия ведомства, которое будет отмечаться 27 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Машина, выпущенная на «Горьковском автомобильном заводе», в середине XX века использовалась пожарными в одном из районов области. Некоторое время назад было решено использовать ее для создания памятника.

Восстановить автомобиль помогли специалисты завода «ГрАЗ». Свой вклад также внесли и сами пожарные.

Открытие памятника прошло в торжественной обстановке 25 декабря.

Почетное право снять полотно с памятной таблички с надписью «Подвигу пожарных и спасателей Пензенской области посвящается» под звуки сирены было предоставлено начальнику главного управления МЧС России по региону генерал-майору внутренней службы Сергею Козлову и председателю совета ветеранов пожарных и спасателей Александру Рыжову.

Сергей Козлов поздравил присутствующих со знаменательным событием и приближающимся праздником, а некоторых сотрудников — еще и с присвоением очередных специальных званий и вручением ведомственных наград.