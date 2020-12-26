Пензенское правительство распределило около 7,3 млн. рублей среди 31 НКО Общество

Пенза, 26 декабря 2020. PenzaNews. 31 социально ориентированная некоммерческая организация получит гранты в форме субсидий из бюджета Пензенской области на сумму 7 млн. 298,2 тыс. рублей в 2020 году. Распределение денежных средств утверждено постановлением регионального правительства №908-пП.

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Максимальная сумма — более 434 тыс. рублей — выделена АНО «Квартал Луи», возглавляемой Еленой Кулагиной, на проект «Доступный акселератор проектных инициатив — новый формат социальной адаптации людей с инвалидностью в арт-поместье «Новые берега».

Еще семь НКО смогут потратить гранты в размере более 308 тыс. рублей и менее 378 тыс. рублей на свои социальные инициативы: АНО «Центр молодежного сотрудничества» — на проект «Этномир», АНО «Хоккейный клуб «Динамо» — на турнир среди любительских команд имени А.В. Кожевникова, совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Заречного — на инициативу «Цифра» доступна каждому», реготделение Поискового движения России — «От истоков Суры до могилы героя», АНО «Творческое объединение «ПензаХобби» — на ресурсную поддержку НКО Пензенской области, татарская национально-культурная автономия — на I международную научно-практическую конференцию «Пензенский регион: история и культура», посвященную 100-летию со дня рождения Эдхяма Тенишева, Союз молодежи Пензенской области — на проект «Мы, граждане России, наследники победителей».

Размер грантов еще 10 НКО составит более 208 тыс. рублей, но менее 273 тыс. рублей. В их числе — благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» с проектом «Больше не боюсь», областное отделение Российского детского фонда, которое работает над созданием учебно-тренировочной квартиры «Добрый дом», Приволжское географическое общество с инициативой «Знаковое место — Тамбовский тракт», фонд «Караван добрых дел» с проектом «Эликсир здоровья», АНО «Пламенный», планирующая демонстрацию социальных и профориентационных роликов в школьных автобусах.

Кроме того, денежные средства получат Пензенский союз казаков на проект «Пенза. От кольчуги до брони», епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского на инициативу «Мост дружбы», фонд «Святое дело» на проект, направленный на поддержку семей с детьми-инвалидами через организацию группы дневного пребывания, АНО «Наука и образование», подавшая заявку под названием «Современная профилактика онлайн», а также региональная общественная организация содействия обучению населения действия в чрезвычайных ситуациях «Щит», которой выделен грант на запуск школы молодежного социального волонтерства.

Каждая из оставшихся 13 НКО сможет потратить менее 200 тыс. рублей бюджетных средств. Это реготделение Российских студенческих отрядов с проектом «Сегодня строим завтра на Земле», региональная мордовская национально-культурная автономия, планирующая проведение фестиваля «Вастома», фонд «Покров» с инициативой «Детский проект», областной фонд научно-технического развития, при котором действует экспедиционно-туристический молодежный центр «Зеленая волна», ассоциация потребителей Пензенской области, запросившая грант на организацию работы общественной приемной, башмаковское землячество с проектом «Шахматное наследие», клуб «Урожай», готовящий фестиваль сельских жителей «Искусство быть здоровым».

Также в число получателей вошли: реготделение «Боевого братства» с инициативой «Мы помним, мы гордимся», региональная общественная организация инвалидов-спортсменов «Поволжье» с проектом «Сильные духом», реготделение «Российского союза ветеранов Афганистана» — «Сурский воин», федерация эстетической гимнастики — «Гимнастика детям «Мы сможем», федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы — «Спорт без границ», реготделение «Российского психологического общества» — «Профилактика детских суицидов: эффективные модели и технологии».