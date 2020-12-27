EN
13:41:36 Воскресенье, 27 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сергей Козлов поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

09:59 | 27.12.2020 | Общество

Печать

Пенза, 27 декабря 2020. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с Днем спасателя Российской Федерации, который отмечается 27 декабря.

Сергей Козлов поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые коллеги! От имени руководства и личного состава главного управления МЧС России по Пензенской области поздравляю вас, всех сотрудников и ветеранов МЧС России, с 30-летием со дня образования МЧС России и профессиональным праздником — Днем спасателя Российской Федерации!» — подчеркнул он.

Сергей Козлов добавил, что День спасателя — это праздник настоящих героев, всех тех, кто спешит на выручку людям, оказавшимся в беде.

«Вот уже 30 лет МЧС России является одним из самых эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на самом высоком уровне решающих задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. От всей души желаю вам и вашему коллективу крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых достижений и дальнейших успехов в службе!» — цитирует начальника ГУ МЧС России по Пензенской области пресс-служба ведомства.

Новости партнеров
Читайте также
Завершено расследование дела об избиении до смерти мужчины на берегу Суры в Пензе Стало известно место прощания с Тамарой Марсовой
Пензенский онкодиспансер получил компактный наркозно-дыхательный аппарат В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 42 детей
В Пензенской области зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусом В Пензенской области покупателя минеральных удобрений обманули на 2,6 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама