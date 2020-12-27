Сергей Козлов поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя Общество

Пенза, 27 декабря 2020. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с Днем спасателя Российской Федерации, который отмечается 27 декабря.

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«Уважаемые коллеги! От имени руководства и личного состава главного управления МЧС России по Пензенской области поздравляю вас, всех сотрудников и ветеранов МЧС России, с 30-летием со дня образования МЧС России и профессиональным праздником — Днем спасателя Российской Федерации!» — подчеркнул он.

Сергей Козлов добавил, что День спасателя — это праздник настоящих героев, всех тех, кто спешит на выручку людям, оказавшимся в беде.

«Вот уже 30 лет МЧС России является одним из самых эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на самом высоком уровне решающих задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. От всей души желаю вам и вашему коллективу крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых достижений и дальнейших успехов в службе!» — цитирует начальника ГУ МЧС России по Пензенской области пресс-служба ведомства.