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Стоимость проезда в автобусах по Заречному вырастет с 18 до 20 рублей

10:46 | 27.12.2020 | Общество

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Заречный, 27 декабря 2020. PenzaNews. Стоимость проезда в муниципальных автобусах в черте Заречного Пензенской области вырастет с 1 января 2021 года с 18 до 20 рублей. Соответствующее решение приняли депутаты собрания представителей ЗАТО.

Стоимость проезда в автобусах по Заречному вырастет с 18 до 20 рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Месячный проездной билет, который, согласно размещенным на сайте городской администрации сведениям, с 1 июля 2020 года стоил 840 рублей, подорожает до 900 рублей.

Помимо этого, увеличится стоимость месячных социальных проездных билетов.

Для учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также для студентов вузов она вырастет со 180 до 200 рублей, для пенсионеров, почетных доноров СССР и России, для граждан, включенных в федеральный и региональный регистры, имеющих право на получение ежемесячных денежных выплат, установленных законодательством Российской Федерации и Пензенской области, — с 440 до 500 рублей.

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