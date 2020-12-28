Ушел из жизни Василий Чекайкин Общество

Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Полковник юстиции Василий Чекайкин, возглавлявший военный трибунал Пензенского гарнизона в 1976–1980 годах, скончался на 91-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пензенского гарнизонного военного суда в понедельник, 28 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Большой опыт, профессионализм, незаурядные организаторские способности позволяли Василию Петровичу всегда справляться с задачами, поставленными перед ним военной судебной системой», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что за большой вклад в совершенствование правосудия, а также за безупречную службу в рядах Вооруженных сил полковник юстиции был награжден многочисленными правительственными наградами.

«Светлая память о Василии Петровиче Чекайкине навсегда останется в наших сердцах», — подчеркивается в тексте.