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Ушел из жизни Василий Чекайкин

12:18 | 28.12.2020 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Полковник юстиции Василий Чекайкин, возглавлявший военный трибунал Пензенского гарнизона в 1976–1980 годах, скончался на 91-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пензенского гарнизонного военного суда в понедельник, 28 декабря.

Ушел из жизни Василий Чекайкин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Большой опыт, профессионализм, незаурядные организаторские способности позволяли Василию Петровичу всегда справляться с задачами, поставленными перед ним военной судебной системой», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что за большой вклад в совершенствование правосудия, а также за безупречную службу в рядах Вооруженных сил полковник юстиции был награжден многочисленными правительственными наградами.

«Светлая память о Василии Петровиче Чекайкине навсегда останется в наших сердцах», — подчеркивается в тексте.

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