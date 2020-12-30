Умер журналист «11 канала» Александр Сботов Общество

Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Журналист и автор программ «11 канала» (ТРК «Наш Дом») Александр Сботов умер на 49-м году жизни.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его смерть стала потрясением для всех, кто его знал.

Как сообщила ИА «PenzaNews» генеральный директор ТРК «Наш Дом» Татьяна Прошина, когда Александр Сботов пришел устраиваться в телерадиокомпанию у него за плечами был только опыт работы учителем в городе Каменке, но он мечтал стать журналистом и был готов занять единственную свободную вакансию — выпускающего оператора на радио.

«Он начинал работать оператором с одной целью, чтобы потом стать журналистом. И он им стал, стал очень талантливым журналистом», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Прошина обратила внимание на то, что Александра Сботова отличал свой неповторимый стиль: его сюжеты и репортажи всегда были интересны зрителю.

В качестве примера она привела программу «Правовой взгляд», выпускаемую совместно с прокуратурой Пензенской области.

«Конкретный, точный, юридически выверенный материал со стороны прокуратуры он со своими подходами умудрялся [...] сделать общедоступным, ярким, интересным, смотрибельным», — подчеркнула руководитель ТРК «Наш Дом».

По ее словам, Александр Сботов был не только талантливым журналистом, но и хорошим наставником для коллег. Татьяна Прошина поделилась воспоминаниями о том, как он подружился и на начальном этапе поддержал Валентина Трушнина, начинавшего телевизионную карьеру на «11 канале», и как гордился, когда в 2003 году тот стал лауреатом всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион».

Генеральный директор ТРК «Наш Дом» отметила, что коллектив телерадиокомпании — большая семья, поэтому уход из жизни Александра Сботова откликнулся болью в сердцах коллег.

Она сообщила, что прощание с журналистом пройдет в Успенском кафедральном соборе Пензы 2 января в 13.00, а похоронен он будет на малой родине — в Каменке.