Председатель Земетчинского районного суда Надежда Шаброва уходит в отставку Общество

Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Полномочия председателя Земетчинского районного суда Пензенской области Надежды Шабровой будут прекращены с 31 декабря 2020 года в связи с уходом в отставку.

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Как сообщается на сайте суда, соответствующее решение ранее было принято квалификационной коллегией судей Пензенской области.

Шаброва Надежда Васильевна родилась в рабочем поселке Земетчино Пензенской области в 1963 году.

В 1992 году окончила Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Правоведение».

С 1990 по 1995 годы находилась на службе в органах МВД.

Указом президента России №823 от 7 августа 1995 года была назначена судьей Земетчинского районного суда на 3-летний срок полномочий, указом №1065 от 11 сентября 1998 года — без ограничения срока.

С 1 декабря 2014 года на нее было возложено временное исполнение обязанностей председателя суда.

С 12 января 2015 года занимала должность председателя Земетчинского районного суда.

Имеет пятый квалификационный класс.

Награждена почетной грамотой судебного департамента при Верховном суде РФ (2015), знаком отличия «За усердие» II степени (2018), медалями «150 лет судебной реформе в России» и «20 лет судебному департаменту при Верховном суде Российской Федерации».