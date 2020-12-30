Спасенный в Беково лебедь-шипун помещен в пензенский зоопарк Общество

Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Лебедь-шипун, спасенный в рабочем поселке Беково, помещен на карантин в пензенский зоопарк. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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«В начале декабря жители Беково заметили, что на полынье, находящейся под разрушенной плотиной на реке Хопер, появились четыре лебедя, которые по непонятным причинам не улетели с наступлением холодов. Неравнодушные к судьбе этих редких для Пензенской области птиц местные жители стали их подкармливать и охранять», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на все усилия людей, одна из птиц в какую-то из морозных ночей примерзла ко льду.

«К счастью, местный житель вовремя заметил, что птица находится в бедственном положении, и помог ей освободиться. Он забрал птицу к себе на подворье, где отогрел ее, стал за ней ухаживать», — пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что, узнав о произошедшем, специалисты Минлесхоза Пензенской области выехали на место.

«Они определили, что это молодая особь лебедя-шипуна. На момент обследования птица находилась в ослабленном состоянии и летать не могла, поэтому было принято решение поместить ее на карантин в пензенский зоопарк», — сообщили в пресс-службе.