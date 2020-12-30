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Спасенный в Беково лебедь-шипун помещен в пензенский зоопарк

16:29 | 30.12.2020 | Общество

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Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Лебедь-шипун, спасенный в рабочем поселке Беково, помещен на карантин в пензенский зоопарк. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Спасенный в Беково лебедь-шипун помещен в пензенский зоопарк. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В начале декабря жители Беково заметили, что на полынье, находящейся под разрушенной плотиной на реке Хопер, появились четыре лебедя, которые по непонятным причинам не улетели с наступлением холодов. Неравнодушные к судьбе этих редких для Пензенской области птиц местные жители стали их подкармливать и охранять», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на все усилия людей, одна из птиц в какую-то из морозных ночей примерзла ко льду.

«К счастью, местный житель вовремя заметил, что птица находится в бедственном положении, и помог ей освободиться. Он забрал птицу к себе на подворье, где отогрел ее, стал за ней ухаживать», — пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что, узнав о произошедшем, специалисты Минлесхоза Пензенской области выехали на место.

«Они определили, что это молодая особь лебедя-шипуна. На момент обследования птица находилась в ослабленном состоянии и летать не могла, поэтому было принято решение поместить ее на карантин в пензенский зоопарк», — сообщили в пресс-службе.

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