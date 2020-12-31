Страховые пенсии почти 406 тыс. неработающих пензенских пенсионеров будут проиндексированы Общество

Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. Страховые пенсии почти 406 тыс. неработающих пенсионеров Пензенской области будут проиндексированы на 6,3% с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР).

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«В результате индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 14 тыс. 374 рубля 52 копейки», — добавляется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной.

«Чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права — стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации», — поясняется в сообщении.

В тексте уточняется, что работающие пенсионеры получат пенсию в привычном размере.