Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Новым годом Общество

Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Новым годом.

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«Дорогие друзья! Примите самые сердечные поздравления с волшебным, всеми любимым праздником — Новым годом! Мы всегда с радостью и надеждами ждем эти чудесные дни, связываем с ними исполнение самых заветных желаний, подводим итоги сделанному и строим планы на будущее», — сказал глава региона.

Он отметил, что уходящий год был сложным.

«Но, несмотря на трудности и вызовы, мы выдержали все испытания. Обеспечено дальнейшее развитие науки, производства, сельского хозяйства, социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, спорта», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор поблагодарил жителей Пензенской области за добросовестный труд на благо Родины.

«Пусть год наступающий бережно сохранит все самое лучшее, вдохновит на новые созидательные свершения, станет годом удачи и приятных открытий, принесет в каждый дом радость, взаимопонимание, согласие и семейное благополучие! Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, праздничного новогоднего настроения!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.