Юрий Тюняев назначен прокурором Малосердобинского района Общество

Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. Юрист первого класса Юрий Тюняев назначен прокурором Малосердобинского района Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал в минувшую среду, 30 декабря.

Тюняев Юрий Романович родился в Пензе в 1993 году.

В 2015 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

С марта 2014 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Железнодорожного района Пензы, заместителя прокурора Бессоновского района, помощника прокурора Пензенской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

Поощрялся прокурором Пензенской области за примерное исполнение служебных обязанностей.

Женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.