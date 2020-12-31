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Юрий Тюняев назначен прокурором Малосердобинского района

11:28 | 31.12.2020 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. Юрист первого класса Юрий Тюняев назначен прокурором Малосердобинского района Пензенской области.

Юрий Тюняев назначен прокурором Малосердобинского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал в минувшую среду, 30 декабря.

Тюняев Юрий Романович родился в Пензе в 1993 году.

В 2015 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

С марта 2014 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Железнодорожного района Пензы, заместителя прокурора Бессоновского района, помощника прокурора Пензенской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

Поощрялся прокурором Пензенской области за примерное исполнение служебных обязанностей.

Женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

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