Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Новым годом Общество

Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Новым годом.

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«Хочу выразить благодарность каждому, кто в уходящем году своим самоотверженным трудом способствовал процветанию Пензы и Сурского края. Спасибо вам за любовь к родному городу и стремление сделать его краше и комфортнее!» — сказал он.

Владимир Мутовкин добавил, что совместными усилиями удастся воплотить в жизнь самые смелые проекты и решить любые задачи.

«Пусть для каждого из вас новый год станет годом развития, прогресса, знаковых и позитивных событий! Пусть он принесет в ваши дома взаимопонимание, любовь и достаток! Сердечно желаю вам крепкого здоровья, благополучия, реализации планов, исполнения самых заветных желаний и новых успехов в труде на благо Родины!» — подчеркнул глава Пензы.