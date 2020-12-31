Андрей Лузгин поздравил жителей Пензы с Новым годом Общество

Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поздравил жителей города с Новым годом.

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«Уходящий год научил нас еще больше ценить жизнь и здоровье, заботиться о близких, быть на расстоянии, но оставаться вместе. Он показал, что Пенза — город неравнодушных людей. Многие жители, предприятия поддержали и продолжают помогать тем, кому пришлось нелегко. Настоящий подвиг ежедневно совершают медики и волонтеры. Спасибо вам за добрые поступки во благо наших земляков!» — отметил мэр.

Он добавил, что в 2020 году всем пришлось жить и работать в непривычных условиях.

«Каждый связывает с приходом нового года надежды на позитивные перемены. Дорогие друзья! Хочу пожелать вам того, чего так не хватало в этом году: стабильности, здоровья и улыбок, которые долгое время были скрыты под масками. Берегите себя и своих близких! С праздником!» — сказал Андрей Лузгин.