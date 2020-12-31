Валерий Лидин поздравил жителей Пензенской области с Новым годом Общество

Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин поздравил жителей региона с Новым годом.

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«Предпраздничные дни традиционно наполнены приятными хлопотами, ожиданием важных перемен, надеждой на лучшее, верой в исполнение задуманного. Это время, когда мы можем больше внимания уделить нашим близким, проявить заботу о пожилых родственниках, подарить настоящее волшебство малышам», — отметил он.

Спикер регионального парламента выразил благодарность всем, кто в эти дни находится на рабочем месте и выполняет свой служебный долг: борется за жизни пациентов, трудится на производстве, обеспечивает безопасность.

«Твердо уверен, что вместе мы сможем преодолеть все трудности, проявив душевную щедрость, помочь тем, кто сейчас находится в сложной ситуации, объединив усилия власти и гражданского общества, сделать все для процветания нашей Родины. Дорогие друзья! От имени депутатов Законодательного собрания и от себя лично желаю вам крепчайшего здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия и всего самого доброго!» — цитирует Валерия Лидина пресс-служба регионального парламента.