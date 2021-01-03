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В Сердобске 6 февраля пройдет фестиваль авторской песни «Большая медведица»

14:18 | 03.01.2021 | Общество

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Пенза, 3 января 2021. PenzaNews. VIII межрегиональный фестиваль авторской песни «Большая медведица» пройдет в Сердобске Пензенской области 6 февраля.

В Сердобске 6 февраля пройдет фестиваль авторской песни «Большая медведица». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием заявок будет осуществляться до 22 января.

Ожидается, что жюри рассмотрит их в период до 30 января и определит победителей, а также дипломантов.

Как отмечается в положении о фестивале, которое утверждено главой администрации Сердобского района Александром Бедикиным и председателем сердобского районного отделения Русского географического общества Алексеем Марьиным, в 2021 году мероприятие будет посвящено 60-летию первого полета человека в космос.

Фестиваль состоится в доме культуры на улице Ленина в Сердобске с соблюдением ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Впоследствии планируется разместить видеозапись мероприятия в социальных сетях.

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