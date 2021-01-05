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Валентин Мануйлов решил прекратить выпуск «Улицы Московской» в бумажном виде

12:00 | 05.01.2021 | Общество

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Пенза, 5 января 2021. PenzaNews. Главный редактор пензенской газеты «Улица Московская» Валентин Мануйлов сообщил о своем решении прекратить ее выпуск в бумажном виде.

Валентин Мануйлов решил прекратить выпуск «Улицы Московской» в бумажном виде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я принял принципиальное решение прекратить выпуск «УМ» в бумажном варианте. Нельзя будет ни в киоске купить ее, ни в местах бесплатной выкладки взять. Собственно, это уже произошло в декабре. Последний бумажный выпуск «УМ» вышел 4 декабря. Возможно, такое решение надо было принимать раньше», — говорится в статье Валентина Мануйлова «Улица Московская»: «Оставаться верной своему курсу», опубликованной на сайте издания.

«Дело в том, что продажа и подписка не давали тех денег, которые бы окупали расходы на печать бумажной версии. Как и во всем цивилизованном мире, печатные издания существуют за счет доходов от рекламы. И «Улица Московская» все эти годы, начиная с апреля 2003 года и по декабрь 2020 года, существовала за счет доходов от рекламы. Но в условиях падения доходов от рекламы стало сложно содержать печатное издание. Пришлось принимать решение, которое читателям, привыкшим брать бесплатно газету или покупать ее за скромные деньги, видится как непопулярное», — поясняется в тексте.

В нем добавляется также, что в текущем году намечено развивать электронную версию «Улицы Московской».

«Сейчас работаем над тем, чтобы при сохранении концепции издания повысить интенсивность наших публикаций в электронном формате», — отмечается в статье Валентина Мануйлова.

Первый номер газеты «Улица Московская» вышел в Пензе 25 апреля 2003 года. Тираж составил 2,5 тыс. экземпляров. Учредителями СМИ выступили братья Валентин и Евгений Мануйловы.

«Улица Московская» позиционировалась как информационно-аналитическая, общественно-политическая и деловая газета для среднего класса Пензенской области. Выходила еженедельно по пятницам.

Последний бумажный выпуск «Улицы Московской» вышел 4 декабря 2020 года.

По данным Роскомнадзора, в настоящее время действие свидетельства о регистрации СМИ «Улица Московская» под номером ПИ №ТУ58-00271 приостановлено «по решению учредителей», при этом в качестве учредителя в реестре указан только Валентин Мануйлов.

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