Пензенская область подключится к реализации нового проекта по патриотическому воспитанию Общество

Пенза, 6 января 2021. PenzaNews. Пензенская область подключится к реализации нового федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», который намечено запустить в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Запланировано открытие двух домов «Юнармии» в Пензе и Башмаковском районе», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что дома «Юнармии» уже действуют в Пачелмском и Малосердобинском районах.

«Еще одно знаковое мероприятие проекта — создание ассоциации школьных музеев Пензенской области с присвоением каждому музею имени героя. [...] Создание ассоциации будет способствовать увеличению вовлеченности молодежи в деятельность военно-патриотических клубов и развитию школьной музейной деятельности и поискового движения», — подчеркивается в сообщении.

В тексте добавляется, что также намечено организовать учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» имени А.М. Кижеватова.

«До конца мая 2021 года будет создана ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», — сказано в пресс-релизе.