В Лунинском районе проведены мероприятия по регулированию численности волков Общество

Пенза, 7 января 2021. PenzaNews. Мероприятия по регулированию численности волков проведены в Лунинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

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«В среду, 6 января, на территории охотничьих угодий Лунинского района было добыто пять волков — три самки и два самца», — сказали в ведомстве.

В министерстве пояснили, что регулирование численности волков проводится для предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней среди животных, относящихся к охотничьим ресурсам, а также с целью недопущения фактов нападения на людей, причинения ущерба объектам животного мира и среде их обитания.