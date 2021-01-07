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В Лунинском районе проведены мероприятия по регулированию численности волков

09:19 | 07.01.2021 | Общество

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Пенза, 7 января 2021. PenzaNews. Мероприятия по регулированию численности волков проведены в Лунинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

В Лунинском районе проведены мероприятия по регулированию численности волков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В среду, 6 января, на территории охотничьих угодий Лунинского района было добыто пять волков — три самки и два самца», — сказали в ведомстве.

В министерстве пояснили, что регулирование численности волков проводится для предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней среди животных, относящихся к охотничьим ресурсам, а также с целью недопущения фактов нападения на людей, причинения ущерба объектам животного мира и среде их обитания.

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