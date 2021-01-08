МФЦ будут принимать документы по услугам Росреестра по экстерриториальному принципу Общество

Пенза, 8 января 2021. PenzaNews. МФЦ Пензенской области начнут осуществлять прием документов по услугам Росреестра по экстерриториальному принципу с 2021 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства экономики региона.

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«Ранее по экстерриториальному принципу зарегистрировать или поставить на кадастровый учет объект недвижимости, находящийся в другом регионе, можно было, подав заявление в кадастровую палату Пензенской области», — напомнили в ведомстве.

Комментируя порядок оказания услуги, в министерстве пояснили, что специалисты МФЦ при личном обращении гражданина будут принимать документы на бумажном носителе по расположенному в другом регионе объекту, переводить их в электронный вид и направлять по специальным сетям связи в регистрирующий орган по месту нахождения объекта.

«Решение о проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, сделок, ограничений (обременений) в случае подачи заявления по экстерриториальному принципу принимает орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что после проведения государственного кадастрового учета и госрегистрации прав необходимо получать документы в МФЦ по месту их подачи.