Почетной грамотой награжден пензенец, вернувший пенсионерке потерянную сумку с деньгами Общество

Пенза, 8 января 2021. PenzaNews. Начальник управления МВД России по городу Пензе полковник полиции Владимир Лысов вручил почетную грамоту местному жителю Искаилю Дунямалыеву, который вернул пенсионерке 1930 года рождения потерянную ею сумку с документами и деньгами в сумме 80 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, когда мужчина, являющийся индивидуальным предпринимателем, находился на работе, он увидел лежавшую на полу сумку, положил ее на витрину и попросил продавцов передать ее хозяйке, когда та вернется.

«Однако в течение рабочего дня никто так и не пришел», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, обнаружив в сумке деньги и документы, предприниматель решил обратиться в полицию, чтобы разыскать владелицу.

Впоследствии было принято решение наградить мужчину почетной грамотой за проявленную активную гражданскую позицию и личное участие в судьбе пожилой женщины.