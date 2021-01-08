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Почетной грамотой награжден пензенец, вернувший пенсионерке потерянную сумку с деньгами

11:31 | 08.01.2021 | Общество

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Пенза, 8 января 2021. PenzaNews. Начальник управления МВД России по городу Пензе полковник полиции Владимир Лысов вручил почетную грамоту местному жителю Искаилю Дунямалыеву, который вернул пенсионерке 1930 года рождения потерянную ею сумку с документами и деньгами в сумме 80 тыс. рублей.

Почетной грамотой награжден пензенец, вернувший пенсионерке потерянную сумку с деньгами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, когда мужчина, являющийся индивидуальным предпринимателем, находился на работе, он увидел лежавшую на полу сумку, положил ее на витрину и попросил продавцов передать ее хозяйке, когда та вернется.

«Однако в течение рабочего дня никто так и не пришел», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, обнаружив в сумке деньги и документы, предприниматель решил обратиться в полицию, чтобы разыскать владелицу.

Впоследствии было принято решение наградить мужчину почетной грамотой за проявленную активную гражданскую позицию и личное участие в судьбе пожилой женщины.

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