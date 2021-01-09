Из бюджета Пензенской области на соцтакси в 2020 году направили 438,3 тыс. рублей Общество

Пенза, 9 января 2021. PenzaNews. Субсидия в размере 438,3 тыс. рублей направлена из бюджета Пензенской области на софинансирование расходов на оказание услуг социального такси в городских округах в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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«В Пензе, Заречном и Кузнецке предоставлено более 750 транспортных услуг социального такси гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата», — сказано в тексте.

Как уточняется на социальном портале Пензенской области, воспользоваться соцтакси могут граждане, в том числе несовершеннолетние, имеющие ограниченные способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, протезов нижних конечностей, костылей, тростей и опор.

Услуга включает в себя предоставление специализированного транспортного средства к месту проживания или нахождения заказчика в пределах Пензы, Заречного и Кузнецка, а также доставку гражданина к объектам социальной инфраструктуры этих городов.