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Из бюджета региона на работу диспетчерской службы для глухих за год выделили 100 тыс. рублей

14:08 | 09.01.2021 | Общество

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Пенза, 9 января 2021. PenzaNews. 100 тыс. рублей выделено в 2020 году из бюджета Пензенской области на оплату 5 тыс. минут работы информационно-диспетчерской службы для глухих и слабослышащих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Из бюджета региона на работу диспетчерской службы для глухих за год выделили 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На проведение обучения русскому жестовому языку четырех переводчиков направлено 60 тыс. рублей», — добавляется в тексте.

Как уточняется на сайте пензенского регионального отделения Всероссийского общества глухих, услугами диспетчерской службы могут бесплатно пользоваться инвалиды по слуху, а также люди, которым необходимо передать какую-либо информацию глухим и слабослышащим гражданам.

Обратиться в службу можно с помощью SMS, электронной почты, видеозвонка и по факсу.

Операторы оказывают содействие в вызове врача и экстренных служб, записи в лечебные и иные учреждения, в оформлении заявлений, передаче информации официальным и физическим лицам.

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