Администрация Мокшанского района получила свидетельство на товарный знак Общество

Пенза, 11 января 2021. PenzaNews. Администрация Мокшанского района Пензенской области получила свидетельство на товарный знак, который зарегистрирован в установленном порядке 23 декабря 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В октябре 2019 года бренд района «Мокшан — история рядом» стал победителем в первом региональном конкурсе туристских брендов муниципальных районов и городских округов», — напоминается в тексте.

В нем уточняется, что по итогам конкурса разработчик получил денежный сертификат на 50 тыс. рублей на регистрацию туристского бренда.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», заявка на регистрацию обозначения в качестве товарного знака была подана администрацией Мокшанского района еще 16 марта 2020 года.

Заявленное обозначение является комбинированным. Согласно описанию, оно представляет собой символическое выражение исторических и культурных традиций Мокшанского района в виде изобразительной композиции силуэта левой части сторожевой башни, силуэтов двух бердышей, лепестков роз вокруг и речной волны. Под композицией находятся словесные обозначения: «Мокшан» и «история рядом».

При этом использовано сочетание нескольких цветов: коричневого, черного, белого, красного, желтого, зеленого и синего.

Товарный знак зарегистрирован в отношении определенных групп товаров. Администрация района как правообладатель сможет использовать его, в частности, при изготовлении авторучек, календарей, печатной продукции, обложек, изделий кондитерских мучных, круп пищевых, майонеза, меда, мороженого и конфет.

Согласно сведениям, содержащимся в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, дата истечения срока действия исключительного права — 16 марта 2030 года.