EN
17:50:16 Среда, 13 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Крещенские гуляния пройдут в «Новых берегах» под Пензой 17 января

16:15 | 13.01.2021 | Общество

Печать

Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Крещенские гуляния будут организованы на территории арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области в предстоящее воскресенье, 17 января.

Крещенские гуляния пройдут в «Новых берегах» под Пензой 17 января. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в анонсе, размещенном на сайте автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», посетителей коттеджного поселка ждет двухчасовая праздничная программа с играми, конкурсами и зимними забавами.

Ожидается, что будут организованы концерты народной и духовной музыки, кукольный спектакль для детей, катание на санях и на коньках.

Также состоится благотворительная ярмарка, по итогам которой вырученные средства планируется направить на создание инклюзивной детской площадки.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области соберут информацию о доходах населения и участии в соцпрограммах «Хронология Пензенского государственного университета. 2019» издана тиражом 500 экземпляров
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и Бессоновском районе Пользователи Wink увидят трансляции матчей НХЛ
В Заречном планируется исключить из спецфонда две квартиры для предоставления сиротам Руслан Бибарсов примет участие в предолимпийском чемпионате России
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама