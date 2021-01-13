Крещенские гуляния пройдут в «Новых берегах» под Пензой 17 января Общество

Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Крещенские гуляния будут организованы на территории арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области в предстоящее воскресенье, 17 января.

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Как отмечается в анонсе, размещенном на сайте автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», посетителей коттеджного поселка ждет двухчасовая праздничная программа с играми, конкурсами и зимними забавами.

Ожидается, что будут организованы концерты народной и духовной музыки, кукольный спектакль для детей, катание на санях и на коньках.

Также состоится благотворительная ярмарка, по итогам которой вырученные средства планируется направить на создание инклюзивной детской площадки.