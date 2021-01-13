В Пензенской области соберут информацию о доходах населения и участии в соцпрограммах Общество

Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Интервьюеры территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области посетят 728 домохозяйств в ходе выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, которое будет проведено в январе и феврале 2021 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензастата.

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«В выборке будут участвовать 13 муниципальных образований региона: Земетчинский, Нижнеломовский, Сердобский, Каменский, Мокшанский, Никольский, Колышлейский, Городищенский, Бессоновский, Белинский, Пензенский и Кузнецкий районы, а также город Заречный», — уточнили в пресс-службе.

В Пензастате отметили, что отличительной особенностью наблюдения в 2021 году является дополнительное обследование такой целевой группы, как семьи с детьми, в целях формирования статистических показателей, характеризующих финансовое положение данной категории.

«Собранная в ходе опросов информация является конфиденциальной и будет использована только для получения официальных статистических данных в обобщенном виде», — подчеркнули в пресс-службе.