Вахштайн, Саляева и Сокова стали заслуженными работниками СМИ Пензенской области Общество

Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Почетное звание «Заслуженный работник СМИ Пензенской области» присвоено главному редактору радиостанции «Эхо Пензы» Семену Вахштайну, главреду газеты «Куранты-Маяк» Людмиле Саляевой и редактору газеты «Сурские просторы» Ольге Соковой.

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Губернатор Иван Белозерцев вручил им удостоверения и нагрудные знаки в ходе мероприятия, посвященного Дню российской печати, которое состоялось в правительстве региона в среду, 13 января.

Почетных грамот губернатора удостоены главный редактор газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова, главред газеты «Кузнецкий рабочий» Анна Курепина и директор ООО «Издательство «Наш Дом» Андрей Саул.

Благодарность главы региона объявлена заместителю редактора газеты «Сельская правда» Николаю Арлашкину и корректору Елене Гримайло, журналисту ТРК «Наш Дом» Юлии Дудоладовой, а также корреспонденту информационного центра «Пензенская правда» Владимиру Марочкину.

Как сообщает пресс-служба облправительства, несколько журналистов удостоены благодарности руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерины Кругловой.