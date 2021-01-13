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Вахштайн, Саляева и Сокова стали заслуженными работниками СМИ Пензенской области

18:34 | 13.01.2021 | Общество

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Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Почетное звание «Заслуженный работник СМИ Пензенской области» присвоено главному редактору радиостанции «Эхо Пензы» Семену Вахштайну, главреду газеты «Куранты-Маяк» Людмиле Саляевой и редактору газеты «Сурские просторы» Ольге Соковой.

Вахштайн, Саляева и Сокова стали заслуженными работниками СМИ Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Губернатор Иван Белозерцев вручил им удостоверения и нагрудные знаки в ходе мероприятия, посвященного Дню российской печати, которое состоялось в правительстве региона в среду, 13 января.

Почетных грамот губернатора удостоены главный редактор газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова, главред газеты «Кузнецкий рабочий» Анна Курепина и директор ООО «Издательство «Наш Дом» Андрей Саул.

Благодарность главы региона объявлена заместителю редактора газеты «Сельская правда» Николаю Арлашкину и корректору Елене Гримайло, журналисту ТРК «Наш Дом» Юлии Дудоладовой, а также корреспонденту информационного центра «Пензенская правда» Владимиру Марочкину.

Как сообщает пресс-служба облправительства, несколько журналистов удостоены благодарности руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерины Кругловой.

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