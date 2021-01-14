На Пензу обрушился снегопад, видимость на дорогах ограничена Общество

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Снегопад, обрушившийся на Пензу в ночь на четверг, 14 января, осложнил дорожную обстановку.

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Транспорт движется в условиях ограниченной видимости. Автомобилисты сообщают о заторах в разных районах города, возникших в том числе из-за ДТП.

По информации главного управления МЧС России по Пензенской области, 14 января прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности: наряду с метелью ожидается усиление юго-восточного ветра до 15–19 метров в секунду, на дорогах возможны снежные заносы.

Представители Госавтоинспекции призвали водителей быть на дорогах внимательными и осторожными, правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным рекомендовано заранее снизить скорость и оценить условия обзора.

Пешеходам также следует проявлять повышенную осторожность, поскольку при неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.