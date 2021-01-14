EN
16:53:44 Воскресенье, 17 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Число сотрудников ГИБДД на пензенских дорогах увеличено — Антон Шматков

14:40 | 14.01.2021 | Общество

Печать

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Число сотрудников Госавтоинспекции на дорогах Пензенской области увеличено в связи с осложнившейся из-за снегопада обстановкой. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по региону Антон Шматков.

Число сотрудников ГИБДД на пензенских дорогах увеличено — Антон Шматков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на начало выпадения осадков, в 21.00 вчерашнего дня, личный состав я увеличил [...] на федеральных автомобильных дорогах», — сказал он в ходе заседания штаба по ликвидации последствий снегопада, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в четверг, 14 января.

Антон Шматков добавил, что аналогичное решение принято в отношении дорог регионального значения.

«На 11.00 если брать, то на территории области с момента начала выпадения осадков произошло два ДТП», — отметил он, уточнив, что одно случилось в Пензе в районе Ахунского переезда, другое — на трассе М5 «Урал».

Комментируя ситуацию с заторами, начальник управления ГИБДД пояснил, что проблемы наблюдаются в Пензе и на федеральных автодорогах.

«Везде у нас на сложных участках сотрудники ГИБДД стоят», — подчеркнул он.

Антон Шматков добавил, что возникающие вопросы решаются во взаимодействии с представителями дорожных служб и сотрудников МЧС.

«Все выходные отменил. Личный состав, в том числе начальники [отделов] ГИБДД, все на дороге», — сказал он.

Говоря о ситуации на дорогах регионального значения, руководитель Госавтоинспекции обратил внимание на введенные ограничения в Ульяновской и Саратовской областях.

«Тоже мы своих сотрудников на границы с этими областями поставили», — отметил он.

Антон Шматков добавил, что в регионе при оформлении ДТП, когда это возможно, активно используется европротокол, а для минимизации временных затрат в других случаях по этому направлению также увеличено количество сотрудников ГИБДД.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области коронавирус за сутки подтвержден у 30 детей В Пензе МУП «Спецбюро», детсад №88 и школа №27 получили снегоуборщики
Алексей Марьин получил мандат депутата Заксобрания Пензенской области Житель Пензы задержан по подозрению в сбыте наркотиков
Минлесхоз Пензенской области приобрел 18 кусторезов В результате пожара в гараже на улице Онежской в Пензе погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама