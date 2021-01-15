11 пензенских НКО выиграли президентские гранты на сумму более 26 млн. рублей Общество

Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Одиннадцать некоммерческих организаций Пензенской области получат более 26 млн. рублей по результатам первого в 2021 году конкурса президентских грантов.

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Максимальный грант — 9 млн. 415 тыс. 47 рублей — выиграло областное отделение Русского географического общества (РГО), возглавляемое Игорем Пантюшовым, который в конце 2020 года занял должность заместителя министра культуры и туризма Пензенской области. Деньги будут направлены на проект «Юконский ворон», посвященный памяти исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина.

3 млн. 807 тыс. 69 рублей будет предоставлено областному отделению Российского детского фонда, председателем правления которого является Мария Гаврюшина. Средства планируется потратить на создание учебно-тренировочной квартиры «Добрый дом» с целью подготовки к самостоятельной жизни и успешной адаптации в социуме не менее 120 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет.

Грант в размере 2 млн. 999 тыс. 566 рублей получит региональное отделение Поискового движения России во главе с Ларисой Казаковой на проект «Помнить, нельзя забыть», посвященный исследованию боевого пути 61-й стрелковой дивизии.

2 млн. 827 тыс. 481 рубль на проект «Независимость: программа по формированию жизненных навыков у подростков» сможет потратить автономная некоммерческая организация по профилактике вредных привычек «Наука и образование», директором которой является Елена Панферова.

2 млн. 827 тыс. 360 рублей решено выделить татарской национально-культурной автономии Пензенской области во главе с Жиганшой Туктаровым на проведение образовательно-культурного марафона «Наше единство — в многообразии».

2 млн. 198 тыс. 430 рублей получит благотворительный фонд «Нарконет», должность генерального директора которого занимает Ольга Терентьева. НКО направит деньги на проект «Веселая кухня», призванный помочь подготовить к взрослой жизни воспитанников детдомов, социальных приютов, детей с ограниченными возможностями здоровья через приобретенные навыки в приготовлении пищи и ответственности друг за друга в командной работе.

Грант в 528 тыс. 688 рублей выиграла общественная организация по поддержке одаренных детей и молодежи «Моно», возглавляемая Романом Федулеевым, на проведение образовательного форума для молодых педагогических работников города Заречного и Пензенской области «Молодой педагог. Формула успеха 5.0».

499 тыс. 570 рублей будет направлено автономной некоммерческой организации «Молодежная лаборатория технического творчества «ТехноЛАБ», возглавляемой Антоном Моргуновым, на проект по продвижению инженерно-технического творчества среди школьников.

497 тыс. 425 рублей получит автономная некоммерческая организация по поддержке культурных и просветительских программ «Арт-группа «Культурные практики» во главе с Олегом Рубцовым на организацию открытой городской площадки X международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May Penza 2021».

491 тыс. 472 рубля будет выделено местной общественной организации «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» во главе с Татьяной Костиной на проект «Серебряный возраст. Цифровая перезагрузка».

Минимальный среди пензенских НКО грант — 306 тыс. 793 рубля — решено выделить благотворительному фонду «Золотая капля», президентом которого является Инна Назарова, на реализацию проекта «Комната счастья».