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Артем и Виктория стали самыми популярными именами для новорожденных в 2020 году

13:23 | 15.01.2021 | Общество

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Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Артем и Виктория стали самыми популярными именами для новорожденных детей в Пензенской области по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют данные регионального управления ЗАГС.

Артем и Виктория стали самыми популярными именами для новорожденных в 2020 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В топ-5 женских имен вошли также София, Полина, Анастасия и Анна, мужских — Максим, Матвей, Александр и Михаил.

Из редких имен в прошлом году встречались Адель, Диляра, Раиса, Крестина и Святослава, а также Василий, Радмир, Роберт, Эдуард и Юсуф.

По информации органов ЗАГС, в 2020 году в Пензенской области на свет появились 9 тыс. 739 детей. Из них 51% составили мальчики, 49% — девочки.

Большинство родителей новорожденных — люди в возрасте от 25 до 35 лет.

В 119 семьях родились двойни, в девяти — тройни.

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