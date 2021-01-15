Крещенские купели в Пензе не будут оборудованы из-за пандемии — мэрия Общество

Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Крещенские купели не будут оборудованы на территории Пензы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации в пятницу, 15 января.

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«Решение принято в соответствии с рекомендациями управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что ежегодно в крещенскую ночь у водоемов собирается большое количество людей, а при таком скоплении граждан соблюсти требования, направленные на предупреждение распространения заболевания, невозможно.

В сообщении добавляется, что, несмотря на данное решение, будут приняты меры по обеспечению безопасности граждан в местах возможного купания.