За заборы и шлагбаумы, противоречащие новым требованиям, будут наказывать Общество

Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Эксплуатация шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, затрудняющих беспрепятственный проезд пожарной техники, противоречит Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ №1479, которые вступили в силу с 1 января 2021-го. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Бабышин в ходе брифинга, состоявшегося 15 января.

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«Нет запрета на установку данных устройств, но есть четко прописанные требования, при которых данные устройства допускается эксплуатировать и устанавливать», — отметил он.

Андрей Бабышин уточнил, что разрешается наличие шлагбаумов и ограждений на подъездных путях к многоквартирным домам в следующих случаях: если система противопожарной защиты при происшествии обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание таких сооружений, а также если это в ручном режиме может сделать дежурящий круглосуточно персонал, как находящийся непосредственно на месте, так и дистанционно — посредством видео- и аудиосвязи.

«Одно из этих условий должно быть выполнено», — подчеркнул заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Кроме того, он обратил внимание на то, что, в соответствии с новыми требованиями, не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, а также высаживать крупногабаритные деревья, исключающие или ограничивающие ее доступ.

«Запрещается данными правилами стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах площадки для разворота пожарной техники и на пожарных пирсах», — добавил Андрей Бабышин.

По его словам, административная ответственность за несоблюдение утвержденных правительством России правил предусмотрена ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

«Ответственность за установку несоответствующих требованиям пожарной безопасности устройств — шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств — налагается на руководителей жилищных организаций, которые осуществляют обслуживание данных многоквартирных домов. Это управляющие компании, ТСЖ», — пояснил он, отметив, что если речь идет не о МКД, то отвечать будут собственники зданий.

Андрей Бабышин сообщил, что физическим лицам грозит штраф в размере 2–3 тыс. рублей, должностным — 6–15 тыс. рублей, юридическим — 150–200 тыс. рублей.

Он акцентировал внимание на том, что если из-за допущенных нарушений техника не сможет проехать к месту пожара и погибнут два человека и более, виновному грозит уголовная ответственность.

В свою очередь заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин, который также принимал участие в брифинге, сообщил, что личный состав противопожарной службы при наличии явной угрозы жизни и здоровью людей может устранять препятствия, в том числе шлагбаумы, ограничивающие проезд, при этом он будет освобожден от ответственности за причиненный вред.

По его словам, при выявлении нарушений сотрудники МЧС будут принимать меры, направленные на исправление ситуации.

«В случае если добровольного исполнения предписаний не будет, то будут направлены материалы в суд на демонтаж данного оборудования», — сказал он.