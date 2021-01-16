Минлесхоз Пензенской области приобрел 18 кусторезов Общество

Пенза, 16 января 2021. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области приобрело 18 кусторезов в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

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По словам главы регионального Минлесхоза Александра Москвина, данные кусторезы будут использоваться для ухода за молодыми лесными насаждениями.

«Они обладают повышенной мощностью и адаптированы для продолжительной работы на больших участках», — сказал он.

По информации пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, всего планируется закупить 40 кусторезов.

На реализацию проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2021 году Пензенской области из федерального бюджета выделено 88,2 млн. рублей.

Из них 67,1 млн. рублей планируется направить на приобретение лесопожарной техники и 7,5 млн. рублей — лесохозяйственной.