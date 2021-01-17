Пензенский губернатор с лопатой в руках вышел на уборку снега Общество

Пенза, 17 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев с лопатой в руках вышел на уборку снега.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В своем аккаунте в Instagram он разместил видео, на котором запечатлен момент расчистки дорожки.

«Сегодня у меня #утрослопатой», — написал глава региона.

Обращаясь к интернет-пользователям, Иван Белозерцев отметил, что «такого объема снега в Пензенской области не было давно».

«Коммунальные службы сегодня объективно пока не справляются», — констатировал губернатор.

«Я искренне благодарю всех, кто взял в руки лопаты, скребки и оказывает помощь в уборке своих территорий, городов, районов, населенных пунктов, дорожек, тротуаров. Огромное вам спасибо!» — сказал Иван Белозерцев.

Ранее пензенский губернатор уже размещал в Instagram видео, записанное во время уборки снега. Оно было сделано в декабре 2019 года. Тогда снега в кадре было заметно меньше.