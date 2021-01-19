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Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шульман скончался на 96-м году жизни

15:55 | 19.01.2021 | Общество

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Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов Пензенского государственного университета Алексей Шульман скончался на 96-м году жизни.

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шульман скончался на 96-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ПГУ выразили соболезнования родным и близким покойного, назвав его уход из жизни невосполнимой утратой.

«Алексей Абрамович Шульман проработал в ПГУ около 40 лет и воспитал не одно поколение военнослужащих. Заместитель директора военного учебного центра при ПГУ по воспитательной работе, председатель совета ветеранов вуза — все, чем занимался Алексей Шульман, было пронизано присущим настоящему полковнику трудолюбием, ответственностью и огромной любовью к Родине, которую он, будучи 16-летним подростком, самоотверженно пошел защищать», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте университета.

В нем отмечается, что Алексей Шульман был награжден многочисленными наградами, среди которых — орден Отечественной войны II степени, орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, два ордена «Знак Почета», медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», медаль Жукова и другие.

По информации пензенского госуниверситета, прощание с ветераном пройдет в киноконцертном зале учебного корпуса №5 ПГУ в предстоящую среду, 20 января, с 12.00 до 13.00, похоронен он будет на Ново-Западном кладбище.

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