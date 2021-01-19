В Пензенской области 277 семей получат губернаторские жилищные сертификаты в 2021 году Общество

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. 277 молодых семей Пензенской области получат в 2021 году губернаторские жилищные сертификаты, дающие право на выплату в размере 328 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии.

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«Из бюджета Пензенской области на эти цели направлено свыше 91 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что губернаторский жилищный сертификат предоставляется при рождении первенца в течение 12 месяцев после заключения брака семьям, в которых на одного члена семьи приходится менее 10 кв. метров общей площади жилого помещения.

«На момент подачи заявления возраст супругов не должен превышать 28 лет, возраст ребенка — не старше трех лет», — сказано в сообщении.

В тексте уточняется, что выдача бланков жилищных сертификатов осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета Пензенской области в соответствующем финансовом году, в порядке очередности, при этом преимущество имеют семьи, в составе которых есть инвалид.

«Срок действия жилищного сертификата составляет шесть месяцев с даты его выдачи», — подчеркивается в нем.

В сообщении поясняется, что подготовленные для выдачи в 2021 году бланки сертификатов переданы в муниципальные образования Пензенской области, где до 27 января они будут вручены получателям.