Руководитель каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР вышел на пенсию Общество

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Руководитель каменского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Пензенской области подполковник юстиции Румиз Магдеев освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ Следственного комитета России подписан 13 января.

Магдеев Румиз Шамилевич начинал службу в органах прокуратуры. С 2002 по 2007 годы занимал должности следователя, старшего следователя каменской межрайонной прокуратуры. В 2007 году был назначен заместителем руководителя каменского межрайонного следственного отдела следственного управления СК при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области, в 2009–2011 годах занимал должность помощника руководителя отдела.

С 2011 по 2021 годы возглавлял каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области.