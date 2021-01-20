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Руководитель каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР вышел на пенсию

09:52 | 20.01.2021 | Общество

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Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Руководитель каменского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Пензенской области подполковник юстиции Румиз Магдеев освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Руководитель каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР вышел на пенсию

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ Следственного комитета России подписан 13 января.

Магдеев Румиз Шамилевич начинал службу в органах прокуратуры. С 2002 по 2007 годы занимал должности следователя, старшего следователя каменской межрайонной прокуратуры. В 2007 году был назначен заместителем руководителя каменского межрайонного следственного отдела следственного управления СК при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области, в 2009–2011 годах занимал должность помощника руководителя отдела.

С 2011 по 2021 годы возглавлял каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области.

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