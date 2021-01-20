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В Пензенской области в рамках нацпроекта «БКАД» запланированы работы на 83 объектах

16:58 | 20.01.2021 | Общество

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Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Проведение работ на 83 объектах улично-дорожной сети запланировано в Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

В Пензенской области в рамках нацпроекта «БКАД» запланированы работы на 83 объектах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, в Пензе намечено привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 61 км автодорог. Работы будут выполнены на 77 объектах.

В Заречном в план работ включено три объекта общей протяженностью 2,7 км.

На территории Засечного сельсовета Пензенского района будет отремонтирован один объект протяженностью 1,3 км.

В 2021 году будет продолжена работа на трех капиталоемких объектах, модернизация которых стартовала ранее. Предстоит выполнить второй и третий этапы реконструкции автодороги, ведущей от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, а также завершить обновление Бакунинского моста.

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