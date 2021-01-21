Пензенцев предупредили о возможном сходе снега с крыш и падении сосулек из-за потепления Общество

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Вероятность схода снега с крыш и падения сосулек увеличивается в Пензе в связи с предстоящим потеплением и прогнозируемой переменчивой погодой. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

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В нем отмечается, что управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, а также всем владельцам зданий необходимо принять меры по обеспечению безопасности прохожих, в том числе осуществить скол наледи, предварительно оградив опасную зону, при этом гражданам рекомендовано проявлять осторожность и держаться дальше от домов со свисающими с крыш сосульками и снегом.

«Также не следует оставлять автомобили вблизи зданий, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег», — поясняется в тексте.

В нем напоминается, что в городе круглосуточно действует единая дежурная диспетчерская служба, операторам которой можно сообщить информацию о любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях.