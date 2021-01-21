Начат сбор предложений для внесения изменений в региональный закон о молодежной политике Общество

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Молодежный парламент, действующий при Законодательном собрании, объявил о начале сбора предложений о внесении изменений в региональный закон «О реализации государственной молодежной политики в Пензенской области».

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По словам председателя молодежного парламента Пензенской области Андрея Сушкова, намечено привести региональный закон в соответствие с федеральным «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30 декабря 2020 года.

«Нам крайне важно мнение земляков. По этой причине молодежный парламент запускает сбор предложений по изменению регионального закона», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания области, в перспективе планируется организовать региональные парламентские слушания по молодежной политике с обсуждением поступивших инициатив.