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Начат сбор предложений для внесения изменений в региональный закон о молодежной политике

15:31 | 21.01.2021 | Общество

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Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Молодежный парламент, действующий при Законодательном собрании, объявил о начале сбора предложений о внесении изменений в региональный закон «О реализации государственной молодежной политики в Пензенской области».

Начат сбор предложений для внесения изменений в региональный закон о молодежной политике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам председателя молодежного парламента Пензенской области Андрея Сушкова, намечено привести региональный закон в соответствие с федеральным «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30 декабря 2020 года.

«Нам крайне важно мнение земляков. По этой причине молодежный парламент запускает сбор предложений по изменению регионального закона», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания области, в перспективе планируется организовать региональные парламентские слушания по молодежной политике с обсуждением поступивших инициатив.

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