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В Кузнецке планируется благоустроить три сквера

16:29 | 21.01.2021 | Общество

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Кузнецк, 21 января 2021. PenzaNews. Одна общественная территория, включающая в себя три сквера, будет благоустроена на улице Ленина в Кузнецке Пензенской области в 2021 году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Кузнецке планируется благоустроить три сквера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это скверы имени А.С. Пушкина и Максима Горького, а также сквер около школы №14.

По информации администрации Кузнецка, намечено уложить тротуарную плитку на пешеходных дорожках и установить новые бордюры.

Работы планируется начать весной, когда позволят погодные условия. Выполнит их местная подрядная компания «Стройко». Стоимость контракта составляет примерно 6 млн. рублей.

Освещение на данных территориях было оборудовано в 2020 году.

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