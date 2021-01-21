Умер Александр Тюстин Общество

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Историк, журналист, писатель, заслуженный работник культуры России Александр Тюстин скончался в Пензе на 80-м году жизни.

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«Всю свою жизнь без остатка Александр Васильевич посвятил изучению истории родного края, способствовал широкому распространению краеведческих знаний среди различных групп населения Пензы и области, этим заслужил бесконечную любовь, почет, уважение и признательность многих поколений земляков. Все знавшие его люди, коллеги глубоко скорбят об утрате старейшего краеведа Пензенской области, мудрого наставника и замечательного, доброго и отзывчивого человека», — говорится в некрологе, распространенном департаментом информационной политики и СМИ региона.

В нем уточняется, что церемония прощания с Александром Тюстиным состоится у храма-часовни во имя преподобного Сергия Радонежского на Ново-Западном кладбище в предстоящую субботу, 23 января, в 10.30.

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены облправительства, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин.