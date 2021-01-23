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«Ласточка» совершила тестовую поездку по маршруту «Саранск — Пенза — Самара»

09:00 | 23.01.2021 | Общество

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Пенза, 23 января 2021. PenzaNews. Опытная поездка электропоезда ЭС2Г «Ласточка» по маршруту «Саранск — Пенза — Самара» состоялась в минувшую пятницу, 22 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги.

«Ласточка» совершила тестовую поездку по маршруту «Саранск — Пенза — Самара». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тестовая поездка была проведена с целью определения минимального времени движения состава по маршруту. Расстояние в 555 км поезд преодолел за 5 часов», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что состав состоит из пяти вагонов, его общая длина достигает 130 метров, он может развивать скорость до 160 км/ч, а при необходимости для перевозки пассажиров в дни пикового спроса есть возможность эксплуатировать «Ласточку» в сдвоенном составе.

«Комфортабельные вагоны нового поколения оснащены мягкими креслами, экологически чистыми туалетными комплексами, системами кондиционирования воздуха. Обеззараживание рециркуляционного воздуха осуществляется при помощи ультрафиолетового излучения», — сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что запуск электропоезда «Ласточка» не только позволит повысить уровень комфорта межрегиональных перевозок, но и будет способствовать развитию внутреннего туризма.

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