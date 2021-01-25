Пензенская область планирует запросить грант президента России для поддержки НКО Общество

Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Пензенская область планирует обратиться в Фонд президентских грантов с просьбой о предоставлении денежных средств в целях софинансирования расходов региона на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям.

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Как сообщил губернатор Иван Белозерцев, порядок и условия выделения специальных грантов, которые фонд будет предоставлять НКО не напрямую, а опосредовано — через конкурсы, проводимые непосредственно в субъектах РФ, были утверждены 14 января 2021 года.

«Прошу подключиться к этой работе», — сказал глава региона, обращаясь к начальнику управления внутренней политики правительства Пензенской области Павлу Маслову в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 25 января.

Он поручил обеспечить сопровождение некоммерческих организаций из Пензы и области на этапе разработки проектов, чтобы их заявки в будущем имели больше шансов на прохождение конкурсного отбора.

По словам Ивана Белозерцева, необходимо «как можно больше завести средств на Пензенскую область на поддержку некоммерческих организаций».

Согласно положению, утвержденному Фондом президентских грантов, главы субъектов РФ могут запросить до 15 февраля 2021 года софинансирование в размере один к одному, то есть в такой же сумме, какая заложена регионом на финансовую поддержку НКО. Исключение составляют Москва и Санкт-Петербург, которые могут запросить не более 50% этой суммы.

Максимальный размер гранта на один субъект РФ — 150 млн. рублей.

Денежные средства будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основах региональному оператору или уполномоченному органу.

Предполагается, что это будет способствовать выделению из региональных бюджетов средств на поддержку НКО, а также обеспечению высокого уровня ее открытости и прозрачности.