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На ярмарке у «Коллажа» в Пензе 30 января предложат продукцию из пяти районов

16:55 | 25.01.2021 | Общество

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Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Производители из Башмаковского, Лунинского, Мокшанского, Спасского и Шемышейского районов представят свою продукцию на ярмарке вблизи торгового-развлекательного центра «Коллаж» на проспекте Строителей в Пензе в предстоящую субботу, 30 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

На ярмарке у «Коллажа» в Пензе 30 января предложат продукцию из пяти районов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Горожане смогут по доступным ценам приобрести мясо, мясные и колбасные изделия, полуфабрикаты, копчености, рыбу и рыбную продукцию, консервированные овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и кисломолочную продукцию, яйца, сахар, грибы, мед и продукцию отрасли пчеловодства», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что посетителей ждет культурная программа.

«Районы области презентуют не только свои предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, но и местные традиции», — отметили в Минсельхозе.

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