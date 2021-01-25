В лесопромышленном комплексе Пензенской области в 2020 году выявлено около 390 нарушений Общество

Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. 388 нарушений лесного, природоохранного и трудового законодательства выявлено в лесопромышленном комплексе Пензенской области в 2020 году в ходе 429 проверок, проведенных сотрудниками прокуратуры, в том числе с привлечением специалистов контролирующих органов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В суды предъявлено пять исков», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что с целью устранения нарушений было внесено 129 представлений, по результатам проверок возбуждено 52 дела об административных правонарушениях, восемь материалов направлено в органы предварительного расследования, по шести возбуждены уголовные дела.

Из текста следует, что прокуроры, в частности, выявляли факты несоблюдения пожарной и санитарной безопасности в лесах.

«В результате комплекса принятых мер не допущено случаев возникновения на территории области лесных пожаров, повлекших гибель людей или существенный экологический, экономический ущерб», — подчеркивается в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что реакции прокуроров также потребовали иные нарушения в лесной сфере, в том числе факты незаконной рубки деревьев.

«Особое внимание уделено оценке деятельности министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и подведомственных ему лесничеств. Так, в течение 2020 года в Земетчинском, Лунинском, Сердобском, Тамалинском районах не обеспечивалось надлежащее выполнение лесничествами функции по патрулированию лесных участков», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что по результатам рассмотрения внесенных представлений деятельность ведомства и лесничеств была своевременно скорректирована.