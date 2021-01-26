Работу сельской парикмахерской приостановили из-за отсутствия маски и перчаток у мастера Общество

Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Деятельность парикмахерской в одном из сел Белинского района Пензенской области приостановлена на 14 суток из-за несоблюдения мастером требований, предъявляемых к организации работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

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В ведомстве пояснили, что в ходе проведенной проверки представители Роспотребнадзора выявили отсутствие у работника маски и перчаток при обслуживании клиента.

«Суд вынес решение о назначении индивидуальному предпринимателю наказания в виде административного приостановления деятельности парикмахерской сроком на 14 дней. Решение суда было незамедлительно исполнено судебным приставом-исполнителем», — отметили в пресс-службе.