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Работу сельской парикмахерской приостановили из-за отсутствия маски и перчаток у мастера

12:35 | 26.01.2021 | Общество

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Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Деятельность парикмахерской в одном из сел Белинского района Пензенской области приостановлена на 14 суток из-за несоблюдения мастером требований, предъявляемых к организации работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Работу сельской парикмахерской приостановили из-за отсутствия маски и перчаток у мастера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что в ходе проведенной проверки представители Роспотребнадзора выявили отсутствие у работника маски и перчаток при обслуживании клиента.

«Суд вынес решение о назначении индивидуальному предпринимателю наказания в виде административного приостановления деятельности парикмахерской сроком на 14 дней. Решение суда было незамедлительно исполнено судебным приставом-исполнителем», — отметили в пресс-службе.

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