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В мэрии Пензы обсудили создание парковочных мест у больниц

13:02 | 26.01.2021 | Общество

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Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Создание дополнительных парковочных мест вблизи учреждений здравоохранения с учетом ограничений, обусловленных прохождением подземных коммуникаций на прилегающих земельных участках, стало одной из главных тем еженедельного совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 26 января.

В мэрии Пензы обсудили создание парковочных мест у больниц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По первой городской больнице и онкоцентру у нас найдены решения. По больнице Семашко [областной офтальмологической больнице] и КИМ [областному клиническому центру специализированных видов медицинской помощи] мы планируем сделать навигацию на платную парковку зоопарка, где можно оставить машину», — сказал мэр Андрей Лузгин.

Вместе с тем, по его словам, остаются проблемы с парковкой вблизи поликлиники на улице Набережной реки Мойки и других учреждений здравоохранения, а также у детских садов и школ, куда родители ежедневно привозят детей.

«Поэтому работу надо продолжать», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба администрации Пензы.

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